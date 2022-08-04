Действия западных стран в отношении Украины и Тайваня увеличивают риск глобального конфликта и ядерной войны. Об этом говорится в статье, опубликованной британским изданием The Guardian, сообщает ТАСС.

В статье отмечается, что политика Запада, и прежде всего Соединенных Штатов, демонстрирует «стратегическую двусмысленность». Так, Вашингтон заявляет Пекину о приверженности принципу «одного Китая» и одновременно обещает военную поддержку Тайваню. Такой же двоякий подход проявляется и по отношению к Украине. Например, Вашингтон и Лондон заявляют о необходимости добиваться поражения Москвы, но словно не понимают, что военная поддержка Киева лишь ожесточает конфликт.

Издание также отмечает, что нынешнее положение дел в международной политике схоже с тем, что наблюдалось перед Первой мировой войной, когда «правители колебались, а генералы бряцали оружием». При этом The Guardian подчеркивает, что в настоящее время любой сигнал к мирному диалогу будет рассматриваться как демонстрация слабости. Из-за этого прийти к компромиссу будет значительно труднее.

Издание констатирует, что времена, когда Запад мог определять сферы интересов таких стран, как КНР и РФ, уже в прошлом. The Guardian также отмечает, что Москва и Пекин переживают пограничные споры, подобные тем, что происходят в большинстве уголков мира. Однако ни Китай, ни Россия не проявляют сопоставимого с Западом стремления обладать миром. Эти страны концентрируют свое внимание лишь на интересах по периметру своих границ.

В статье также говорится, что сейчас во главе стран Запада стоят несостоятельные лидеры, которые стремятся заработать рейтинги, разжигая конфликты за рубежом.

The Guardian заключает, что нельзя допустить, чтобы из-за Украины и Тайваня произошла мировая война или ядерная катастрофа. Газета считает, что Запад должен быть готов отступить и не называть это поражением.

БЕЛТА