Аллеи дружбы и единства высадили в Буда-Кошелеве

Молодые саженцы поселились на Кургане Славы и в районе городской котельной.

16 сентября доброе начинание, организованное в преддверии Дня народного единства, поддержали руководство района, депутатский корпус, представители общественных организаций и объединений. Аналогичные мероприятия прошли и на сельских территориях.

В этот же день стартовал велопробег по населенным пунктам района «Мы вместе» с возложением венков и цветов к памятным местам. А в райцентре в районном Доме культуры для будакошелевцев провели концертную программу «Мы дети твои, дорогая Беларусь».

Под эгидой Дня народного единства с 12 по 17 сентября на территории Буда-Кошелевского района проходят Дни по благоустройству населенных пунктов и наведению порядка на земле. 15 и 16 сентября городские организации приводили в порядок территорию в районе водопонижения по ул. Пролетарской райцентра.