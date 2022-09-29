Анатолий Гапоник вручил сертификат на сумму 20 тысяч рублей Дуравичской школе

В преддверии Дня учителя председатель райисполкома Анатолий Гапоник вручил директору Дуравичской школы Сергею Качкину сертификат на сумму 20 тысяч рублей на развитие материально-технической базы.

Анатолий Генрикович поблагодарил директора школы и весь коллектив за профессиональный труд и последовательную работу, которая ведется в школе по привлечению внебюджетных средств, по укреплению материально-технической базы.

– В преддверии профессионального праздника и, выполняя свое обещание, данное на августовской педконференции, позвольте вручить вам денежный сертификат в качестве поощрения за отличную работу по привлечению внебюджетных средств. Разрешите поблагодарить вас и ваш коллектив за профессионализм, а также пожелать дальнейших успехов в вашей деятельности. Молодцы! Так держать! – отметил глава района.

К слову, в Дуравичской школе уже определились, куда направить средства. Как рассказал «Авангарду» Сергей Качкин, деньги решили направить на оборудование компьютерного класса и закупку наборов для конструирования роботов в рамках развития таких перспективных направлений, как программирование и робототехника.