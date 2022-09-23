Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в Россию на начало ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

«Это связано с прогнозируемым увеличением спроса пассажиров на билеты в РФ в период ноябрьских праздников и осенних школьных каникул», — пояснили в БЖД.

2 и 6 ноября дополнительный поезд №236 Минск — Москва отправится из Минска в 18.22 и прибудет в Москву в 5.54 следующего дня. На территории Беларуси поезд также сделает остановки по станциям Жодино, Борисов, Толочин и Орша. В обратном направлении 3 и 7 ноября назначен поезд №231 Москва — Минск, который отправится из Москвы в 16.16 с прибытием в Минск в 5.08 следующего дня с остановками на станциях Орша, Толочин, Крупки, Борисов и Жодино. Кроме того, в составе этих поездов будут курсировать беспересадочные вагоны в сообщении Витебск — Москва — Витебск.

Также назначены дополнительные поезда в сообщении с Санкт-Петербургом. 2, 4 и 6 ноября поезд №250/249 отправится из Минска в 19.15 и прибудет в Санкт-Петербург в 9.20 следующего дня. Отправиться в северную столицу России этим поездом смогут также пассажиры со станций Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск. Обратно из Санкт-Петербурга в Беларусь дополнительный поезд отправится 3, 5 и 7 ноября в 20.40 и прибудет в Минск в 10.21 следующего дня (с остановками в Витебске, Орше, Толочине, Борисове и Жодино).

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.

Более подробную информацию о стоимости проезда и графике движения дополнительных поездов в ноябре можно получить на официальном сайте БЖД, с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и по телефону контакт-центра 105. Поддержка пассажирам, находящимся за пределами Беларуси, оказывается по телефону +375 222 39 25 47.

БелТА