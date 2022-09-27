В ходе визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в мемориальный комплекс «Хатынь» состоялся обстоятельный и предметный разговор Главы государства с представителями ведущих СМИ страны. По сути, это был разговор Александра Лукашенко не только с журналистами, а со всей страной. Каждый из нас в очередной раз из первых уст получил ответы на важные для белорусов темы.

Михаил Борисевич, директор Коммунаровской школы, депутат районного Совета депутатов:

– Очень важно, что в Год исторической памяти Президент провел встречу с журналистами в Хатыни – священной для белорусов земле. Именно здесь можно честно и открыто говорить о проблемах современного мира. Глава государства четко дал понять, что не будет никакой мобилизации, но Беларусь будет обязательно реагировать на возможные угрозы и попытки совершения актов терроризма. Яснее стало восприниматься, какие положительные результаты принесут нам вступление в ШОС, укрепление взаимоотношений с Китаем.

Глава государства отметил, что необходимо совершенствоваться в плане информационной политики, не должно быть вранья, в основе должны лежать правда и факты. А высокая оценка деятельности агропромышленного комплекса вселяет уверенность, что нашу страну обойдут негативные тенденции на мировом рынке продовольствия.

Для меня, как педагога, важно и то, что Президент в очередной раз затронул вопрос о патриотическом воспитании: призвал беречь свое, прививать, начиная с детского возраста, любовь к Родине.

Сергей Сорокин, директор Дербичской школы:

– Как всегда честно, откровенно и по существу Глава государства говорил с каждым из нас. И мы это чувствуем. Сразу отпали всякие вопросы и волнения по поводу якобы предстоящей мобилизации по аналогии с Россией. То, что это вранье, Президент дал понять всем. А наша позиция, что воевать мы будем только тогда, когда придется защищать свой дом и свою землю – естественная реакция на угрозу извне любого уважающего себя государства. Символично, что встреча проходила в священном для белорусов месте. Важно, что в нашей стране ремонтируют и реконструируют воинские захоронения, могилы жертв фашизма, восстанавливают имена павших и не дают уйти им в забвение – берегут прошлое, тем самым, закладывают прочную дорогу в будущее. Глубоко поддерживаю слова Александра Григорьевича, что «надо свое беречь, чтобы не быть сожженными в этих сараях. Поэтому надо это хранить, а не низвергать памятники, как это делают очумелые у наших соседей».