25 сентября работники машиностроительной отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Несмотря на то, что на территории района нет предприятий, связанных с машиностроением, среди работников отрасли немало наших земляков. В преддверии этой даты «Авангард» встретился с жителем Узы Александром Ермоленко, который на протяжении 11 лет трудится слесарем механосборочных работ на ведущем гиганте машиностроения ОАО «Гомсельмаш».

С Александром Григорьевичем встречаемся в его новом и уютном доме, который, к слову, он построил собственными руками. Войдя внутрь, понимаешь, что все здесь сделано с любовью. Добротный двухэтажный дом – особая гордость главы семейства, ведь в него было вложено много сил и средств. Зато теперь здесь настоящее раздолье, где вдоволь хватает места для каждого из четырех членов дружной семьи Ермоленко.

Будакошелевщину наш герой считает своим родным домом, ведь здесь прошла почти вся его жизнь. В Узу его родители вместе с детьми приехали из Брагинского района сразу после катастрофы на Чернобыльской АЭС. За эти годы они уже сроднились с коренными жителями и стали своими на этой земле.

Мужчина признается, что страсть к технике испытывал с детства. Неслучайно сразу после школы его выбор пал на агротехнический колледж, где он освоил профессию техника-механика. Трудовой путь начинал слесарем в одном из частных предприятий в Еремино. Через несколько лет стал работать на «Гомсельмаше».

– Приход на «Гомсельмаш» считаю знаковым и важным событием в своей жизни, ведь здесь я занимаюсь не только любимым делом, но и смог реализоваться в профессии, – делится Александр Григорьевич. – Наш цех механосборочных работ является важным участком в технологической цепочке по сбору и выпуску комбайнов. Признаюсь, испытываю гордость за то, что наша отечественная техника востребована и работает в разных уголках мира, и в этом есть и моя заслуга. В среднем за смену через цех проходит порядка десяти комбайнов. Завод трудится как единый живой организм, где все звенья взаимосвязаны. У нас дружный и слаженный коллектив, где каждый готов протянуть руку помощи. К тому же, рядом со мной работают и четверо земляков-сельчан, среди которых и младший брат Николай.

Следует отметить, что Александр Ермоленко один из лучших слесарей цеха. Он не раз был занесен на Доску почета цеха. А это, на мой взгляд, лучшее подтверждение того, что человек находится на своем месте. А еще ему доверяют обучать молодое пополнение в семье машиностроителей, с которым он с удовольствием делится своим опытом.

Наш герой не только реализовался на профессиональном поприще, он еще отличный семьянин и мастер на все руки. А они у него, признаться, золотые. Буквально все в новом доме сделал сам. Даже мебель на кухню собрал по собственным чертежам. Поэтому не могу не поинтересоваться, как на все это ему хватает сил и времени.

– Без дела сидеть не могу. Кто живет в сельской местности знает, что работы здесь невпроворот. Дом строил на протяжении шести лет, два года назад наконец-то переехали в него. Но, как говорится, стройка еще продолжается. Забор нужно поставить, в планах баньку и хозпостройки возвести, одним словом, еще есть к чему стремиться и над чем работать. К тому же, сейчас у меня появилось еще одно увлечение – пчеловодство. Начинал с 3 ульев, которые достались в наследство от деда, а теперь их уже 16. А на это также требуется немало времени. Я из тех людей, кто привык доводить начатое до конца, и, если за что-то берусь, стараюсь делать это на все сто процентов, а иначе не могу, – признается мужчина.

А что касается планов на будущее, то они у Александра Ермоленко вполне реальные: вырастить двух своих деток достойными людьми, дать им образование и, конечно же, продолжить заниматься любимым делом. Благо, все слагаемые для реализации задумок в жизнь у него есть. Ведь рядом любимая семья, в которой он находит опору и поддержку, а значит, все у него получится.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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