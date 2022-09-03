Проблему уличного освещения в Буда-Кошелеве поднимают жильцы частного сектора.

Горожане обратились в редакцию с просьбой разобраться с уличным освещением в вечернее время, вернее, со временем его включения. Дело в том, что темнеть начинает уже в районе 19.00, а фонари зажигаются только в 21.00. А в этот промежуток времени хоть глаз выколи.

Если в центре города достаточно света от зданий, учреждений, то попал в частный сектор – и беда: идти приходится буквально на ощупь. Хотя при этом жители отмечают, что в районе той же улицы Дрозда этим летом провели колоссальную работу по замене столбов, проводов. Когда зажигаются фонари, там становится светло, как днем: идти комфортно и безопасно. Но вот со временем подачи света, считают будакошелевцы, «неувязка вышла».

Наталья НИКОЛАЕВА