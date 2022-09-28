Обучение по проверке дымовых и вентиляционных каналов можно пройти ОНЛАЙН.

Для этого необходимо заполнить заявку на сайте gazby.by и прослушать онлайн-курс на своем смартфоне или компьютере. Комплект документов доставляется слушателю заказным письмом.

Оплата производится после прохождения обучения через ЕРИП.

Все подробности на нашем сайте gazby.by

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДАЕТ ПРАВО НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В СВОЕМ ДОМЕ БЕЗ ЕЖЕГОДНОГО ВЫЗОВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (п. 45 Правил пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь N1539 от 19.11.2007 в редакции постановления N661 от 16.11.2021).

УО «Барановичский центр повышения квалификации, подготовки и переподготовки рабочих»

г. Барановичи, ул. Промышленная, 7, УНП 291747606

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