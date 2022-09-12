В преддверии профессионального праздника «Авангард» встретился с теми, для кого честь, долг, достоинство и совесть – не просто слова, а неотъемлемые качества, позволяющие успешно справляться с поставленными задачами.

– Спектр уголовных дел, которые ежедневно расследуют сотрудники отдела, весьма широк. Это преступления против личности, жизни и здоровья, хулиганства, кражи, распространение наркотических веществ, коррупция, преступления в сфере информационных технологий и др. Не случайно одним из направлений по совершенствованию нашей деятельности является усиление аналитической работы. Ведь передать дело в суд – это не просто сложить пазл из фактов, здесь необходимы многие составляющие, такие как логика, анализ, интуиция, умение просчитать на шаг вперед. Могу с уверенностью сказать, что всеми этими качествами в полной мере обладают наши сотрудники. Так, по итогам работы за первое полугодие мы находимся на первом месте в области, показывая высокие результаты по оперативности предварительного следствия. В отделе работает 13 человек, 7 из них – представительницы прекрасной половины человечества. Наш коллектив – это команда единомышленников, четко осознающих уровень ответственности и важности своей работы. Наши следователи – люди опытные, досконально владеющие мастерством следственной работы. И они всегда найдут время и возможность поддержать молодых коллег, – уверен начальник районного отдела Следственного комитета Рес-публики Беларусь Андрей Моисейков.

В любой ситуации нужно оставаться человеком

Таков жизненный и профессиональный принцип старшего следователя РОСК Сергея Медведева.

– Со временем начал понимать, что следователь – это не должность, а скорее образ жизни, где имеют место честность, справедливость, порядочность, чувство долга и высокий профессионализм, – делится Сергей Анатольевич. – На мой взгляд, в силовых структурах случайных людей не бывает. Если ты не готов отдаваться делу целиком, работать и в будни, и в праздники, выезжать на места преступления в любое время суток, то в следствии, как и в целом в правоохранительных органах, тебе делать нечего.

Говоря о своей работе, Сергей Медведев отмечает, что труд следователя не только сложный, но и ответственный. Ведь от него зависит судьба конкретного человека. Если допустишь ошибку – преступник может остаться безнаказанным, а невинов-ный окажется за решеткой. Поэтому задача следователей – не обвинить человека, а доказать его невиновность или виновность, не направить дело в суд, а разобраться в том, что и почему произошло. И, если человек оступился, дать ему возможность исправиться. Следователю очень важно найти общий язык с подозреваемым, наладить с ним доверительные отношения – это своеобразный ключ к успешному раскрытию дела.

За плечами у Сергея Анатольевича 40 лет работы в правоохранительных органах, сотни дел, направленных в суд, каждое из которых для него важно и значимо. В настоящее время он специализируется на расследовании коррупционных и должностных преступлений. Имея огромный опыт за плечами, он охотно делится им с молодым пополнением и по-прежнему в строю, оставаясь верным выбранному делу.

Династия семьи Гормаш

Свой выбор в пользу защиты закона и правопорядка сделал и старший лейтенант юстиции Илья Гормаш, который в минувшем году после окончания Академии МВД Республики Беларусь, пришел работать в отдел следователем.

Илья Вячеславович гордится своей профессией и делает все необходимое для защиты прав и законных интересов граждан. И это неслучайно, ведь именно так когда-то свою службу начинал и его отец, который с раннего возраста прививал сыну любовь к Отчизне и верность долгу.

– У меня всегда перед глазами был пример отца, который более 20 лет трудился в Чечерском департаменте охраны. Несмотря на то, что работа следователя требует постоянного напряжения, как физического, так и морального, так как необходимо круглосуточно быть готовым выбыть на то или иное происшествие, решать судьбы людей, вникать в их проблемы, мне она нравится. Долг и честь для меня – это не просто слова, а жизненное кредо Ведь каждый, с кем приходится сталкиваться по роду деятельности, ждет от нас, прежде всего, объективности, честности и справедливости.

В преддверии профессионального праздника начальник районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Андрей Моисейков поздравляет с праздником личный состав отдела и ветеранов следствия, чей жизненный путь является примером беззаветного служения Отечеству:

– Благодарю коллег за хорошую работу, желаю дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях, мира и добра.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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