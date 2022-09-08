Ежегодно, 10 сентября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day).

В Республике Беларусь создана и продолжает устойчиво функционировать межведомственная система профилактики суицидального поведения населения. Достигнут должный уровень межведомственного взаимодействия участников реализации профилактических мероприятий, о чем свидетельствует снижение смертности от суицидов за последние годы (2018 г. — 19,1 на 100 тыс. населения; 2019 г. — 17,7 на 100 тыс. населения; 2020 г. — 16,2 на 100 тыс. населения; 2021 г. — 15,9 на 100 тыс. населения).

Проблемы в семье – главная социально-психологическая причина суицидов. Дети, совершающие самоубийство, как правило, из неблагополучных семей, в которых часто происходят конфликты между родителями и детьми, с применением насилия.

Признаки депрессивных реакций у подростков:

— подавленное настроение, печаль, уныние, грусть, тоска;

— усталость, разбитость;

— раздражительность, возбудимость, агрессивность, гнев, ярость;

— чувство вины, заниженная самооценка, плаксивость;

— тревога, беспокойство;

— потеря привычных интересов;

— избегание социальных контактов, замкнутость;

— рассеянность, снижение концентрации внимания, забывчивость;

— снижение успеваемости в школе, повышенная утомляемость,

отсутствие интереса к обучению и пр.

С целью профилактики кризисных состояний родителям необходимо:

— ни в коем случае не оставлять нерешенными проблемы, касающиеся сохранения физического и психического здоровья ребенка;

— анализировать вместе с сыном или дочерью каждую трудную ситуацию;

— учить ребенка с раннего детства принимать ответственность за свои поступки и решения, предвидеть последствия этих действий. Сформируйте у него потребность задаваться вопросом: «Что будет, если?»;

— воспитывать в ребенке привычку рассказывать родителям не только о своих достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах;

— не опаздывать с ответами на его вопросы по различным проблемам физиологии;

— не иронизировать над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался слабым физически или морально, следует помочь и поддержать его. А лучше: указать возможные пути решения возникшей проблемы;

— обсудить со своим «чадом» работу служб, которые могут оказать помощь в ситуации, сопряженной с риском для жизни; записать соответствующие номера телефонов;

— записать свои рабочие номера телефонов, а также номера телефонов людей, которым вы сами доверяете.

Если кризисная ситуация вызывает у ребёнка сильные переживания, он может задуматься о причинении себе вреда как способе решения проблемы (даже если раньше говорил, что самоубийство могут совершать только слабые люди). Суицидальное поведение подростков может иметь неожиданный, импульсивный характер, а может развиваться постепенно.

Куда обратиться за помощью?

9 сентября с 10-00 до 12-00 будет организована прямая линия по проблемам предотвращения самоубийств:

— на базе отдела общественного здоровья государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по тел. 8 (0232)33-57-24 на ваши вопросы ответит психолог.

— на базе учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» по тел. 8(0232) 30-63-47 на ваши вопросы ответит заведующий организационно-методическим отделом Букатов Павел Михайлович.