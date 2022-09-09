Уваровичский центр детского творчества презентовал на Республиканском семинаре передовой опыт работы

Площадка между центром детского творчества, школой и Домом культуры в Уваровичах в четверг превратилась в одну большую интерактивную зону. Педагоги центра и учреждений образования, представители сферы культуры и пионерской организации района презентовали свои выставки, виртуальные экскурсии, игры, конкурсы и мастер-классы, продемонстрировав яркий пример социокультурного взаимодействия с целью организации полезной занятости учащихся. Эффективными моделями и практиками организации дополнительного образования детей, проживающих в сельской местности, с участниками Республиканского семинара делились педагоги центра.

Сегодня каждому району Гомельщины есть чем поделиться, но такой богатый глубокий опыт, который накопили работники Уваровичского центра, такое количество методических разработок, успешных проектов и ярких достижениитй воспитанников и педагогов на различных уровнях, заслуживает отдельного внимания. Только представьте: из 234 дипломов областного, республиканского и международного уровней в копилке района более 130 принадлежит Уваровичскому ЦДТ. Учащиеся центра Мария Кабаева и Ксения Козлова удостоены стипендий специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Феномен центра детского творчества пытались разгадать участники республиканского семинара, руководство и члены Республиканского совета директоров по вопросам дополнительного образования детей и молодежи. Почетных гостей, среди которых были главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь Татьяна Драпакова, Председатель Совета, директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда Васильченко, директор Национального детского технопарка Сергей Сачко, начальник отдела воспитательной и социальной работы главного управления образования Гомельского облисполкома Елена Клочкова, а также руководители областных и столичных учреждений дополнительного образования детей и молодежи, по доброй традиции встречали хлебом-солью и яркими творческими номерами учащиеся Заслуженного коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Мiлавiца» и солистка вокального ансамбля «Шчодрыца» Ксения Козлова.

Кадры решают все

Представляя лучшие практики работы Уваровичского центра, директор учреждения Ирина Зыблева особое внимание уделила кадровой политике и созданию благоприятной среды для развития не только детей и молодежи, но и педагогов. Сегодня в учреждении работает 40 человек: 23 основных и 17 внешних совместителей.

Достаточно большое количество последних объясняется просто: практически в каждой школе райцентра организована работа объединений по интересам. Что немаловажно, 10 педагогов из числа основных работников – выпускники центра творчества. Высшее образование имеют 63% педагогов, 37% – среднее специальное. Высшую и первую квалификационную категорию получили 70% педагогов. «Обеспечить профессиональный рост педагогов позволяет системная и непрерывная методическая работа, которую мы постарались максимально структурировать и систематизировать, – поделилась Ирина Борисовна. – С этой целью была разработана и реализуется модель, благодаря которой методическим сопровождением охвачены все направления деятельности учреждения: работа с кадрами, образовательный процесс, организационно-массовая работа, организация летней занятости учащихся. Ведется целенаправленная работа по обобщению и трансляции лучшего опыта работы, участию в выставках научно-методической литературы и педагогического опыта, в конкурсах профмастерства. Педагоги центра приглашаются в качестве лекторов в рамках повышения квалификации педагогических работников Гомельским областным институтом развития образования, выступают на конференциях и форумах, активно включаются в инновационную деятельность».

Традиции и инновации

Особого внимания заслуживают подходы к организации образовательного процесса. Что важно: помимо того, что в центре изучаются запросы учащихся и их законных представителей, регулярно проводятся мониторинги качества образовательного процесса, педагоги постоянно работают по обновлению программно-методического обеспечения образовательного процесса центра, на основе типовых редактируя имеющиеся и разрабатывая новые программы для работы объединений по интересам.

Так, заведующий отделом музыкально-хореографического и театрального творчества Людмила Кабаева разработала программу образцового ансамбля танца «Мілавіца» с повышенным уровнем изучения образовательной области «Хореография». Программа не только утверждена в Министерстве образования Республики Беларусь, но и успешно реализуется на практике. Собственную программу «Чудеса из соломки» с повышенным уровнем изучения образовательной области «Декоративно-прикладное творчество» разработали Татьяна Кондратьева и Олеся Чуешова.

В практике работы центра широко применяются информационные технологии, разнообразные электронные ресурсы и передовые средства педагогического взаимодействия.

Народный. Образцовый. Заслуженный

Учреждение гордится тремя коллективами со званиями. Это народная студия декоративно-прикладного творчества «Чараўніцы» (руководитель Светлана Крикун), образцовый театр моды «Хобби-style» (руководитель Ирина Искрицкая) и Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль танца «Мілавіца» (руководитель Людмила Кабаева).

Безграничные возможности дополнительного образования

В 2022/2023 учебном году в учреждении организована работа 102 объединений по интересам по 11 направлениям деятельности с общим охватом 1244 учащихся, 30 из них будет функционировать на базе сельских школ района (14 в агрогородках) с общим охватом 388 учащихся.

Одним словом, Уваровичский центр детского творчества сегодня – это современное учреждение дополнительного образования детей и молодежи, в котором работает сплоченная команда и созданы условия для эффективной организации дополнительного образования и полезной занятости учащихся во внеурочное, каникулярное время и в выходные дни. Учащиеся и педагоги центра творчества активно участвуют в проектной деятельности, достигают высоких результатов в районных, областных, республиканских и международных конкурсах и фестивалях.

Никто не отменял хорошего педагога

Подводя итоги семинара, Председатель Совета, директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда Васильченко подчеркнула, что качество и доступность дополнительного образования для детей – одна из приоритетных задач системы образования. «Сегодня мы убедились, что в районе созданы условия для личностного развития детей и молодежи, укрепления их здоровья, профессионального самоопределения и творческой деятельности. Увидели качество и доступность дополнительного образования для детей, проживающих в сельской местности. Независимо от того, где ребенок растет и учится, у него должны быть равные возможности. Навскидку могу назвать не менее 10 центров дополнительного образования в Гомельской области, которые также высоко держат планку. Секрет, как мы убедились, кроется в четкой системе работы в этом направлении, в том числе с кадрами. Здесь работает коллектив единомышленников. Они все делают на высоком уровне – никто не отменял хорошего педагога. А взамен получают широкую поддержку от органов власти, населения и родителей в любых начинаниях», – резюмировала Надежда Васильевна.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото автора