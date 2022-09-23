Выставка в память митрополита Филарета откроется сегодня в Буда-Кошелеве

Выставка, посвященная памяти первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета «Поминайте наставников ваших», откроется сегодня в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко.

В экспозиции будут представлены фотоснимки из личного архива митрополита Филарета. Они раскроют подвижнический, просветительский жизненный путь первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Выставка даст возможность каждому из нас вспомнить, а может быть, и лучше узнать человека, чье служение внесло неоценимый вклад в духовное развитие целого народа.

Как рассказала «Авангарду» директор историко-культурного центра Светлана Авсянникова, торжественное открытие экспозиции пройдет 23 сентября в 12.00. Вход на мероприятие свободный.