В Беларуси убрали рапс с 99,5% площадей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в сельскохозяйственных организациях убраны на 2,166 млн га, что составляет 87,8% от плана. В Брестской области убрано 89,1% площадей (358,2 тыс. га), Витебской — 98,3% (351,4 тыс. га), Гомельской — 84,2% (351,7 тыс. га), Гродненской — 87,6% (311,6 тыс. га), Минской — 84,6% (457,2 тыс. га), Могилевской — 85,1% (336,8 тыс. га).

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 4,59 тыс. га, намолотили 32,6 тыс. т при средней урожайности 71 ц/га. Рапс на полях убрали с 357,3 тыс. га, что составляет 99,5% к уборочной площади, намолотили 904,8 тыс. т при средней урожайности 25 ц/га.

Также в Беларуси убрали просо на 10,3 тыс. га, или 86,4% от запланированной площади, намолотили 22,3 тыс. т с урожайностью 21,7 ц/га. Гречиха убрана на 29,5 тыс. га (85,2%), намолочено 40 тыс. т при урожайности 13,6 ц/га.

Сахарная свекла убрана на площади 12,1 тыс. га, что составляет 13,2% к плану. Картофель убрали с 7,76 тыс. га, или 29,8% к плану. Другие овощи убраны с 2,65 тыс. га площадей, или 39,1% от плана.

Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.