Суд Буда-Кошелевского района постановил приговор по уголовному делу о краже телят в СУП «Андреевка», сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказались трое жителей Буда-Кошелевского района. Будучи нетрезвыми в мае этого года они проникли на территорию фермы и похитили четырех телят.

Обвиняемые возместили ущерб в полном объеме.

Приговором суда все трое фигурантов признаны виновными в краже, совершенной группой лиц. На основании ч.2 ст.205 УК им назначено наказание в виде штрафа в размере 45 базовых величин каждому.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

БелТА