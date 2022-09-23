Оперативники наркоконтроля Буда-Кошелевского РОВД совместно с кинологом Гомельской таможни задержали неработающего 26-летнего жителя д. Лозки. Он культивировал наркосодержащее растение.

Гомельчанин в 2014 году был судим за незаконный оборот наркотических средств. Несколько лет назад, после отбытия наказания, он переехал жить в сельскую местность. Свое пристрастие к наркотикам не забыл, наоборот, решил стать наркоагрономом. Прикупив семена каннабиса, вырастил рассаду. В апреле молодые растения высадил в грунт, который заблаговременно приготовил с помощью удобрений. Место нашел неприметное, в лесополосе за деревней.

Все лето ботаник ухаживал за коноплей, а в сентябре начал свою уборочную кампанию. Созревшие растения вырвал и отправил на сушку, остальные оставил набирать силу, после приступил к изготовлению марихуаны. За этим противоправным занятием его и застали оперативники.

По месту жительства задержанного было обнаружено высушенное растительное вещество, которое согласно заключению эксперта, является опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях — марихуаной, массой почти 82 гр. Также изъято 8 кустов конопли, приспособления для изготовления наркотиков.

Следователем возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Фигурант задержан.