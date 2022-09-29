На жителя д. Гусевица поступила жалоба в РОВД Буда-Кошелевского района. Собщалось, что гражданин перевозит тяжелый груз. Совместно со службой ГАИ оперативники выехали в городской поселок Уваровичи, где, как предполагалось, находился перевозчик.



На обочине дороги милиционеры заметили автомобиль «Фольксваген-Транспортер». За рулем автомобиля находился 39-летний сельчанин из д. Гусевица. В салоне транспортного средства обнаружили лом металла, общий вес которого составил почти 1200 кг. Сопроводительных документов хозяин груза не имел. Службы начали административный процесс ч.2 ст.13.3 КоАП Республики Беларусь (Незаконная предпринимательская деятельность), по статье предусмотрено наказание в виде штрафа до ста базовых величин. На груз наложен арест.

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