Трагедия произошла в деревне Особино. Местный безработный житель 1967 года рождения 18 сентября ушел из дому и не вернулся.

-Тело обнаружили на следующий день односельчане и вытащили его из воды,- рассказал специалист Гомельской областной организации ОСВОД Никита Лисовский.

Глубина канала 1 метр. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники следствия. Аналогичный случай произошел на прошлой неделе в Ельском районе. Там в мелиоративном канале утонула 37-летняя сельчанка. И ее ранним утром обнаружили местные жители. По предварительной информации женщина упала в водоем, будучи нетрезвой.

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