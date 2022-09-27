Учреждение «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей» проводит конкурс в рамках празднования Недели родительской любви.

Главная цель конкурса – повышение значимости социального статуса материнства и отцовства, привлечение внимания общественности к проблемам материнства, отцовства и детства.

В конкурсе принимают участие семьи с детьми. Возраст участников не ограничен. Совместное семейное творчество только приветствуется. Основанием для участия в конкурсе является личная заявка, направленная в адрес оргкомитета, содержащая следующую информацию: ФИО, адрес, контактный телефон.

Конкурс проводится с 26 сентября по 17 октября 2022 года. К участию в конкурсе принимаются работы формата не менее А4. Участники имеют право предоставить любое количество работ. Работы не возвращаются.

Вся информация подается организаторам конкурса в учреждение «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей» по адресу: г.Гомель, ул. Юбилейная, 8, корпус 2, контактный телефон: 35-75-65.

Победители награждаются дипломом и сувениром.

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