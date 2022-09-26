Прокачать навыки директора и получить билет в новую жизнь. В Гомеле состоялся первый выпуск Школы молодого руководителя. Идея принадлежит губернатору области.

Проект запустили в начале года. Все это время инженеры, мастера, механики, включенные в кадровый резерв, изучали основы управленческой работы в агропроме. Будущие руководители прошли стажировку в лучших хозяйствах региона – маститые наставники обучили их тонкостям агрономии, химии, механизации, ветеринарии и даже бухгалтерского учета. Свидетельства выпускника школы получили 22 человека.

Илья Немцев, выпускник школы молодого руководителя: «Я начинал свою трудовую деятельность заведующим мастерскими. Сейчас я работаю заместителем директора по производству. Это очень хороший проект, здесь я почерпнул для себя много нового, много интересного. Нам дали очень хорошего руководителя, и это очень большой опыт – поработать с опытным человеком».

Контроль обучения – на экзамене. Быть руководителем в сельхозотрасли, особенно в самом начале пути, – довольно непросто. Были и те, кто переоценил силы и сошел с дистанции. Всем, кто добрался до финала, теперь предстоит на деле проявить себя и лидерские качества.

ОНТ