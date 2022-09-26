В Гомельской области озимый ячмень посеяли на площади почти 30 тыс. га, или 75% от плана. Об этом информирует Telegram-канал «Гомельщина официально», сообщает БЕЛТА.

Как отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий, полностью справились с заданием Ветковский, Мозырский, Наровлянский, Петриковский и Светлогорский районы.

По его информации, почва под сев озимого ячменя подготовлена на 86%. Низкие темпы — в Хойникском, Чечерском и Буда-Кошелевском районах.

Председатель облисполкома Иван Крупко подчеркнул: до 1 октября сев озимого ячменя должен быть завершен в регионе повсеместно.

БелТА