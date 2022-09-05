Высокую оценку службам области за чёткую организацию дал сегодня на аппаратном совещании председатель облисполкома Иван Крупко. «Праздник республиканский, масштабный, все выложились в полную силу: управления и учреждения культуры, образования, торговли и социальной защиты, молодцы строители и волонтёры, общественные организации и журналисты, и конечно низкий поклон писателям — хранителям родного слова», — Иван Крупко вспоминает всех, от кого зависел общий настрой Дня белорусской письменности.

Непросто пришлось милиции, сотрудникам ГАИ и спасателям. Под их заботливым патрулированием и дежурстве обеспечены спокойствие и безопасность.

Отлично сработали транспортники. Очень понравилась всем идея брендированных автобусов и поездов. За два дня шесть дополнительных поездов перевезли из Гомеля в Добруш и обратно почти 3200 человек.

Гомельщина официально