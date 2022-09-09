В преддверии Дня сотрудника органов предварительного следствия в Буда-Кошелеве торжественно открыли памятный знак и вручили заслуженные награды

12 сентября Следственный комитет Республики Беларусь отметит 11-летнюю годовщину со дня основания. Дата праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день в 2011 году Президент Республики Беларусь подписал Указ об образовании Следственного комитета Республики Беларусь.

Памятный знак установлен на ул. П.Я. Головачева. Участие в открытии мемориала приняли: председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник, временно исполняющий обязанности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области, полковник юстиции Максим Спринцин, прокурор района Андрей Комаров, заместитель прокурора района Антон Бобылев, правоохранители, представители РОЧС и военного комиссариата.

В рамках открытия памятного знака Максим Спринцин вручил нагрудный знак отличия Следственного комитета «За заслуги» начальнику районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Андрею Майсейкову и Грамоту начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области начальнику отдела внутренних дел райисполкома Виталию Подзеруну.

Благодарности районного отдела внутренних дел награждены: майор юстиции Екатерина Коноваленко и лейтенант юстиции Анна Свердлова. Заслуженные награды вручил начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун.

Слова приветствия направил сотрудниками Следственного комитета начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Халдай, вручив начальнику районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Андрею Майсейкову Благодарность и юбилейную медаль «20 год органам і падраздзяленням па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», а майору юстиции Надежде Ратниковой – Благодарность Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.