Экспертами на мероприятии выступили начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева, заместитель главного врача центральной районной больницы Ольга Князева, благочинный Буда-Кошелевского округа Сергей Пешко.

Вниманию присутствующих была представлена информация о здоровом образе жизни как о залоге активного долголетия, о мерах, принимаемых в стране для социальной поддержки людей, находящихся на заслуженном отдыхе, а также о том, что мы должны помнить про качественную составляющую каждого дня.

Своими секретами активной жизни поделились жители нашего города Галина Михальцова, Мария Майсейкова, Ольга и Николай Суковатые, Марина Плотникова.