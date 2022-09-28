Большинство водителей, например, складируют квитанции в бардачке машины: не заплатили сразу, а потом забыли. Да и штраф 0.5 базовой величины считается такой мелочью, что из-за этого жалко терять время. Однако неуплата штрафа ГАИ имеет свои последствия:

В соответствии со ст. 8.7 ПИКоАП Республики Беларусь в целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа должностное лицо органа, ведущего административный процесс, вправе наложить арест на имущество, т.е. собственнику или лицу, у которого находится имущество, запрещается распоряжаться данным имуществом, а в необходимых случаях и пользоваться этим имуществом (например, если арест накладывается на транспортное средство, накладывается запрет на спя тис с учета транспортного средства).

В соответствии со ст. 17.2 1 ЕИКоАП Республики Беларусь штраф (за исключением штрафа, взимаемого па месте) должен быть уплачен физическим лицом, подвергнутым административному взысканию, нс позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования (опротестования) такого постановления — не позднее одного месяца со дня уведомления об оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения.

В соответствии со ст. 17.3 ПИКоА! I Республики Беларусь в случае неуплаты лицом, подвергнутым административному взысканию в установленный законом срок, органом ведущий административный процесс, направляется представление па принудительное взыскание штрафа в отдел принудительного исполнения наказания.

В соответствии со ст. 482 ГПК Республики Беларусь сотрудниками ОНИ применяются следующие меры принудительного взыскания штрафов:

наложение ареста на имущес тво должника, в том числе на денежные средства, находящиеся у должника и у иных лиц;

приостановление полностью или частично операций по текущим (расчетным) и иным банковским счетам граждан и юридических лиц в банках или небанковских кредитно- финансовых организациях;

изъятие имущества у должника, находящегося у него или у иных лиц;

запрещение должнику совершать определенные действия;

запрещение должнику пользоваться, принадлежащим ему имуществом или установление пределов пользования этим имуществом;

опечатывание имущества должника;

изъятие правоустанавливающих документов, в том числе и цепных бумаг;

временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь — на срок, установленный судом;

временное ограничение на право управление механическими транспортными средствами, маломерными судами, па охоту.

Уважаемые граждане! Не забывайте о своевременной оплате штрафов, чтобы не попасть в «черный список».

ОГЛИ Буда-Кошелевского РОВД