Областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с 12 сентября по 10 октября 2022 года проведет кампанию по обнаружению небезопасной реализуемой продукции.

Жители Гомеля и Гомельского района смогут отправить сообщение о сомнительных, по их мнению, товарах, а специалисты госсаннадзора ее проверят.

Писать необходимо в Viber по номеру +375(29)194-03-33. Телефонные звонки не принимаются. Сообщения должны содержать название места продажи и его адрес, фото продукции на витрине и ее маркировки, краткое описание недостатка.

Будут рассматриваться послания, которые касаются игр и игрушек, одежды, обуви, парфюмерии и косметики, средств личной гигиены, бытовой химии (моющих и чистящих средств).

Игрушки могут принести вред, если, например, имеют выраженный неприятный запах или оставляют окраску на коже, одежда для детей – если изготовлена из синтетических тканей. Парфюмерия и косметика, средства личной гигиены и бытовая химии могут оказаться небезопасными, если вызвали аллергическую реакцию, раздражение кожи, слизистых. Обувь для детей не соответствует нормам при высоте каблука более 10 мм для возрастной группы от 3 до 7 лет, более 25 мм – для девочек 7 – 12 лет и мальчиков 7–16, более 35 мм – для девочек 12 – 16 лет.

Специалисты госсаннадзора проанализируют полученную информацию и решат, действительно ли товар может быть опасным.

С результатами работы санэпидслужбы граждане могут ознакомиться в аккаунте oblcge.gomel в инстаграме, на официальном сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья gmlocge.by.

© Правда Гомель