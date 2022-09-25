ОВЕН. Вы притягиваете не только внимание, но и восторженные взгляды. Можете открыть для себя что-то новое и выгодное в деловом партнерстве, получить помощь и освобождение от прошлых финансовых долгов. Гоните прочь сомнение, наступило время для реализации всех планов.

ТЕЛЕЦ. Творческая активность, работоспособность и интуиция позволят изменить жизненную ситуацию в лучшую сторону. Всё у вас будет получаться, проекты одобрит начальство и оценят коллеги. Для достижения результатов придется потрудиться немного больше, чем обычно.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам могут пригодиться три совета: начинайте всё заново, обратитесь за помощью, никогда себя не ругайте. Успех будет достигаться в результате активных и смелых действий. Не отступайте, все равно добьетесь своего.

РАК. В этот период желательно не спешить. На работе дела складываются блестяще. Ваши позиции еще больше укрепятся, доходы вырастут. Постарайтесь пересмотреть некоторые свои принципы. В конце недели ожидают приятные волнения.

ЛЕВ. Старайтесь адекватно рассчитывать свои силы, оставьте время на отдых. Для достижения важных целей необходимы собранность и видение всей ситуации в целом. Постарайтесь быть более терпимыми по отношению к родственникам.

ДЕВА. Не стоит терять время, чем быстрее примете решение, тем лучше. Иначе ваше место кто-то займет. Во вторник ждите хороших новостей. Четверг – очень удачный день для деловых свиданий. В пятницу финансовые переговоры могут оказаться весьма плодотворными.

ВЕСЫ. Наступает благоприятный период в плане партнерских отношений. Сейчас не тот момент, когда стоит плыть только по течению. Проявите инициативу, появится шанс почувствовать вкус победы. Вас ждет приятное знакомство, которое может перерасти в бурный роман.

СКОРПИОН. Сможете реализовать свои давние планы и выйти на новый уровень. Вас ждет повышение по службе, новая должность, солидный доход. Однако прежде чем бросаться в омут решительных действий, стоит подготовить базу, соотнести плюсы и минусы.

СТРЕЛЕЦ. Финансовые перспективы станут яснее и приятнее, что окупит все тяготы и лишения. Снизьте напряженный ритм работы и выкройте время для отдыха. Решите личные проблемы, просто поговорив по душам. Знания, которые собирали раньше, могут быть удачно приведены в систему.

КОЗЕРОГ. На этой неделе возможны непростые ситуации. Будьте готовы ответить за свои слова и взятые на себя обязательства. Вполне вероятно, что наилучшей схемой действий будет их спонтанность, все должно сложится само собой. Главное – набраться терпения. Постарайтесь понять претензии близких людей.

ВОДОЛЕЙ. Пора доделать старые дела, привести в порядок мысли и поставить четкую цель. Может поступить информация, которая повлияет на карьеру. Среда грозит оказаться не из самых приятных дней недели, стройные и последовательные планы могут быть нарушены. В пятницу многое изменится к лучшему.

РЫБЫ. На нынешней неделе многие финансовые дела могут решиться самым благоприятным образом. Вам вернут долги. Стоит поразмыслить над рациональным использованием бюджета. В выходные дни не помешает провести время за городом.

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