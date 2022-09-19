Национальное кадастровое агентство и Белорусское географическое общество реализовывают проект «Пешком по Беларуси», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Проект, приуроченный к Году исторической памяти, направлен на формирование у населения гражданственности и патриотизма, а также познание историко-культурных корней, рассказали в Госкомимуществе. «Во время пеших и велосипедных походов участники соберут информацию о памятниках Великой Отечественной войны и предоставят данные на публичной кадастровой карте. За время реализации проекта только на территории Малоритского района Брестской области на карту было нанесено 46 памятников Великой Отечественной войны, а также разработано четыре туристических маршрута различной сложности», — отметили в пресс-службе.

«Пешком по Беларуси» постепенно становится точкой притяжения молодого поколения, участвующего в проекте. Дети и подростки обретают туристические навыки, узнают от сопровождающих краеведов и историков о трагических страницах белорусской истории, обучаются топографии и ориентированию.