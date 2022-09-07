Приуроченная ко Дню народного единства республиканская акция «Беларусь адзiная» стартовала сегодня в Речице. Здесь собрались делегаты от Гомельской области из числа самых активных представителей общественных организаций, депутатского корпуса и представителей идеологической сферы.

В рамках Года исторической памяти тематика нынешней дискуссии была посвящена фактам становления белорусского государства и общества, определяющим наше настоящее. Среди спикеров форума – председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк и ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович Модерировал встречу председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.

Подобные мероприятия пройдут во всех регионах страны.



