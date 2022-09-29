Темой для разговора было выбрано «Взаимодействие поколений в семье и обществе». Среди многообразия вопросов в данном направлении упор был сделан на профилактику наркомании в молодежной среде. Экспертами площадки выступили заместитель председателя КДН райисполкома Жанна Покидько, начальник группы по наркоконтролю и противодействию торговлей людьми РОВД Владимир Иванов, врач-нарколог ЦРБ Мария Юрковец, председатель РО ОО «Белорусский фонд мира» Наталья Логунова. В мероприятии приняли участие педагог Уваровичского ЦДТ Людмила Кабаева и учащаяся Уваровичской школы, «Дитя мира» Мария Кабаева. Вела диалоговую площадку директор СШ№1 Елена Некрашевич.

В ходе диалога поднимали самые разные темы: от вреда наркотиков, ответственности за их распространение и употребление до доверительного отношения между детьми и родителями. Участники мероприятия сошлись в едином мнении, что подобного рода мероприятия необходимы и важны.