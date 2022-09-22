Туман, кратковременные дожди и до плюс 19 градусов обещают синоптики с 23 по 28 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Сентябрь не особо радует жителей Беларуси осенним теплом. В стране удерживается прохладная для данного времени погода с температурным фоном на 1-5 градусов ниже положенного по календарю. Вот и финал недели также ожидается прохладным, при этом без кратковременных дождей не обойдется», — отметили в Белгидромете.

В пятницу, 23 сентября, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов, днем — 9-15 градусов.

В субботу, 24 сентября, местами по стране прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 8 градусов, днем — от 10 до 16 градусов.

Воскресенье, 25 сентября, ожидается по-осеннему комфортным: с ростом атмосферного давления существенных осадков по стране не ожидается, лишь в ночные и утренние часы в северо-восточных регионах будут отмечаться небольшие дожди. В отдельных районах страны будет туман. Температура воздуха ночью составит плюс 2-8 градусов, а при более длительных прояснениях местами по стране есть вероятность заморозков от 0 до 2 градусов. В разгар дня воздух по стране прогреется до 11-17 градусов.

В начале рабочей недели власть над погодой перейдет к атмосферным фронтам. Увеличится облачность, а кратковременные дожди уже будут отмечаться во многих районах страны. Вместе с тем плотная облачность будет препятствовать ночному охлаждению.

В понедельник, 26 сентября, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 9 градусов. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов. Во вторник, 27 сентября, на большей части территории страны синоптики снова обещают дожди. В отдельных районах туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов, а по югу до 19 градусов тепла. В среду, 28 сентября, фронтальные разделы покинут территорию нашей страны, Беларусь окажется под влиянием неустойчивой влажной воздушной массы. Местами по стране будут отмечаться кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью — 5-12 градусов. В середине дня столбики термометров по стране покажут плюс 11-18 градусов.

БелТА