В субботний вечер агрогородок Дуравичи встретил жителей и гостей на Дне деревни.

Хорошее настроение участникам праздника подарили вокальная группа «Ажиотаж» и коллектив художественной самодеятельности Дуравичского сельского клуба «Чараўніцы».

Наградами районного Совета депутатов отмечены неравнодушные жители Дуравич, внесшие личный вклад в развитие территории. Это индивидуальный предприниматель Виталий Боженков, глава фермерского хозяйства Дмитрий Максименко, директор школы Сергей Качкин. За профессионализм и многолетний труд в культуре награждена заведующая сельским клубом Людмила Ахрамович.

По традиции на мероприятии чествовали сельчан разных поколений: самую юную жительницу Каролину Лебедеву, самого мудрого жителя Алексея Суровцева, отметившего 91-й день рождения, самую молодую семью Рижковых, золотых юбиляров – семейную чету Качкиных, юбиляров свадеб: Дороховых, Лутковых, Ахрамович, Вишняковых. Отмечены 5 лучших подворий на территории агрогородка. За активную общественную деятельность награждены депутат Татьяна Романенко и помощник председателя Николай Егоров. Не оставили без памятного подарка и местных рукодельниц – Елисеенко и Вишнякову. У каждого желающего была возможность угоститься гостеприимным праздничным караваем, поучаствовать в викторине, отведать угощения гостиных дворов.

Фото или личного архива Октябрьского сельисполкома