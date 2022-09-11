Буда-кошелевские активисты БРСМ отпраздновали юбилей организации.

На этой неделе, 6 сентября, свое 20-летие отметило самое многочисленное молодежное движение страны. Созданный в 2002-м при поддержке Президента Александра Лукашенко путем объединения крупных организаций БСМ и БПСМ Белорусский республиканский союз молодежи продолжает работу по созданию условий для всестороннего развития молодого поколения и содействует развитию в нашей стране гражданского общества.

Молодежный актив БРСМ уже два десятилетия принимает непосредственное участие в жизни нашего района. Организация досуга, поддержание правопорядка, благоустройство территории района, вторичная занятость молодежи, волонтерская деятельность и другие направления ни одно мероприятие не обходится без участия активистов молодежного движения.

Одним из приоритетных направлений деятельности райкома БРСМ является временное трудоустройство учащихся и студенческой молодежи, что способствует не только улучшению материального положения членов организации, но и повышает социальную активность молодежи. С каждым годом растет количество желающих приобщиться к студотрядовскому движению. В 2022-м в Буда-Кошелевском районе был трудоустроен 161 человек. Этим летом ребята впервые работали в лесхозе и фермерском хозяйстве, и подобное сотрудничество оказалось взаимовыгодным. В планах райкома на следующий трудовой семестр расширение сети организаций, на базе которых будет организована вторичная занятость молодежи. А это значит, что в ряды трудового десанта будет привлечено еще больше школьников и студентов.

В преддверии празднования юбилея организации молодежный актив нашего района имел возможность принять участие в «Диктанте Победы» и челлендже #20 добрых дел БРСМ, в рамках которого активисты провели такие общественно значимые акции, как благотворительный сбор нуждающимся к школе и благоустройство памятников.

Анна ШАПОВАЛОВА