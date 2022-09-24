Сев озимых зерновых культур в районе перешел в активную фазу. Одними из лидеров в осеннем севе являются аграрии РУП «Белоруснефть-Особино». Под урожай будущего года в сельхозпредприятии планируется отвести 5106 га. Большую часть площадей, а это 3950 га, займет озимая пшеница. На оставшихся будут посеяны озимые рожь и ячмень. В настоящее время уже засеяно 41% этих площадей.

– Из всего объема сева зерновых колосовых большую часть займут озимые культуры, которые в наших условиях дают большую урожайность. Сейчас оптимальные сроки для сева озимых зерновых культур, поэтому так важно провести работы в этот период. Конечно, свои коррективы в наши планы вносит погода, но, работая как по традиционной, так и по современной технологии нулевой обработки почвы No-till, уверен, что с поставленными задачами справимся в срок, – рассказал главный агроном сельхозпредприятия Дмитрий Волков.

Эту ответственную работу доверяют лучшим и опытным механизаторам, среди которых и Геннадий Маслюк. Еще недавно аграрий участвовал в подготовке почвы к осенней посевной, а теперь засевает озимым ячменем поле вблизи Узы.

Родился и вырос наш герой в Пенчине в семье аграриев. В свое время его дед трудился в родном хозяйстве механизатором, а отец, к слову, работает там и по сей день. После окончания аграрно-технического колледжа пришел в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Потом около шести лет работал в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», а последние три года трудится в одном из ведущих сельхозпредприятий Будакошелевщины.

– Так сложилось, что практически вся моя семья работает в сельском хозяйстве. Отец – механизатор, мать и супруга посвятили себя животноводству, одна из сестер также связана с сельхозотраслью. А мамины братья одними из первых в районе начали заниматься фермерством и сегодня успешно развивают свое дело. Нелегкий сельский труд я усвоил еще с раннего детства, а в дальнейшем понял, что хочу двигаться в этом направлении. Казалось бы, что здесь может быть сложного: сел в трактор, опустил плуги или сеялку на землю, и делай свое дело. Но и здесь есть свои премудрости. Конечно, сейчас, благодаря современной технике, многие задачи упростились, так как в тракторах стоят компьютеры, позволяющие держать на контроле технологические процессы, но, как и прежде, за всем этим следит человек. Да и работу в поле порой от зари до зари никто не отменял, – признается Геннадий Маслюк.

Мужчина мастерски управляется с любой техникой. За рулем энергонасыщенного трактора «Беларус-3522» он выполняет разный спектр полевых работ: пахоту, посев, дискование и культивацию. Сейчас перед земледельцем стоит важная задача: качественно и в оптимальные агротехнические сроки провести сев озимых зерновых. В день он засевает порядка 60 га. Помимо него на полях хозяйства трудятся еще шесть посевных агрегатов.

По информации управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, в районе в активной фазе находится уборка кукурузы на силос. На утро пятницы на силос и зеленый корм убрано 34% от площадей, подлежащих уборке. Уже заготовлено 58,6 тыс. тонн силоса, что составляет 16,06 ц.к.ед. на условную голову. В районе продолжается сев озимых зерновых культур: посеяно 6,7 тыс. га или 28% от плана.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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