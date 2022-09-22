Министерством образования совместно с учредителями учреждений образования, Республиканским институтом высшей школы, РИПО проводится работа по формированию модели определения контрольных цифр приема по родственным специальностям высшего и среднего специального образования для направления потоков молодежи в колледжи и вузы с учетом потребности рынка труда в специалистах со средним специальным и высшим образованием. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец на республиканском семинаре «Организация профориентационной работы в контексте развития системы подготовки кадров с профессионально-техническим, средним специальным образованием», который прошел в Лиде.

Андрей Иванец отметил, что начинается формирование цифр приема на 2023 год. «При формировании контрольных цифр приема для получения профессионально-технического образования на 2023 год требуется обновление перечня квалификаций, выбор квалификаций должен основываться на требованиях реального сектора экономики. Министерством образования совместно с учредителями учреждений образования, РИВШ, РИПО проводится работа по формированию модели определения контрольных цифр приема по родственным специальностям высшего и среднего специального образования для оптимального направления потоков мотивированной молодежи в колледжи и вузы с учетом потребности рынка труда в специалистах со средним специальным и высшим образованием», — рассказал он.

По вопросу оптимизации системы профтех и среднего специального образования в регионах, глава ведомства добавил, что в соответствии с законом «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании» исключен тип учреждений образования — учреждения профессионально-технического образования (виды — профессиональный лицей, профессионально-технический колледж). Основным видом учреждения образования, реализующего программы профессионально-технического и среднего специального образования, теперь является колледж. «Изменение типа учреждения образования позволит колледжам более гибко реагировать на потребности региона и базовых организаций-заказчиков кадров при выборе реализуемой образовательной программы, развивать траектории непрерывного образования, повысит эффективность использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов и будет способствовать расширению практики подготовки рабочих со средним специальным образованием (рабочих с высокими разрядами для высокотехнологичных производств)», — подчеркнул Андрей Иванец.

Министр рекомендовал: если организация заинтересована использовать преимущества целевой подготовки, то ей нужно напрямую работать со школьниками, проводить целенаправленную работу по привлечению к конкретной профессии. В свою очередь учреждения образования должны более активно работать с организациями, вести с ними разъяснительную работу по механизмам привлечения, преимуществам обучения на условиях целевой подготовки. «Развитие регионов — приоритет государственной политики. Совершенствование системы профтех и среднего специального образования в регионе должно основываться на программах социально-экономического развития и четком представлении местной власти о структуре подготовки кадров для нужд организаций региона», — констатировал он.

В 2022 году в учреждения профессионально-технического образования на дневную форму обучения зачислено более 24,5 тыс. абитуриентов, на вечернюю — 986, в четвертом квартале планируется прием 420 человек по заочной форме получения образования. Для получения среднего специального образования принято 37,4 тыс. абитуриентов, из них 25,4 тыс. человек на бюджет. Прием на заочную форму получения образования по сельскохозяйственным специальностям будет осуществляться в октябре — ноябре 2022 года. План приема составляет 741 человек, из них: за счет средств бюджета — 475, на платной основе — 266 человек.

БелТА