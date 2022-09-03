Все-таки есть что-то особенное в Будакошелевщине, а иначе стала бы она источником вдохновения для большого количества поэтов и прозаиков, прославивших наш край не только в Беларуси, но и за ее пределами?

Кто-то из наших творческих земляков, уже получивших признание на литературном поприще, является членом Союзов писателей Беларуси и России, другие, вдохновившись их примером, упорно работают и ждут своего часа. Их объединяет не только талант, но и сила духа, твердый внутренний стержень и упорство – иначе не преодолеть сложный путь к творческим вершинам.

Приятно осознавать, что «Авангард» в разные годы сыграл важную роль в становлении наших литераторов. Михаил Болсун, член Союза писателей Беларуси, и Валерий Калиниченко, член Союза писателей России, в свое время возглавляли редакцию, а знаменитый белорусский поэт и драматург Владимир Дзюба основал при районке литературное объединение. Нынешний коллектив газеты продолжает работу предшественников: мы поддерживаем тесные контакты с именитыми земляками и начинающими авторами, публикуем их произведения и следим за творческой судьбой мастеров слова, чтобы рассказать нашим читателям о достижениях и победах талантливых будакошелевцев.

А вы знали?

• Народный писатель Беларуси, автор знаменитого «Міколкі-паравоза» Михась Лыньков свою трудовую деятельность начинал в 1917 году в Липиничской земской школе (д. Липиничи Буда-Кошелевского района). Он принимал активное участие в работе сельсовета, комитета взаимопомощи, первого в деревне кооператива, а в 1918 году в составе Липиничского партизанского отряда сражался с кайзеровскими войсками.

• Сразу трое членов Союза писателей Беларуси: Владимир Дзюба, Татьяна Гореликова и Анатолий Зеков – выходцы из деревни Потаповка.

• Заслуженный деятель культуры Беларуси, член Союза писателей СССР и Беларуси, уроженец Буды Люшевской Николай Чернявский известен как автор стихов и прозы для детей. Является автором текстов ряда пионерских песен и кантат. Перевел на белорусский язык отдельные произведения писателей народов СССР.

• Анатолий Зеков – автор текстов гимнов лесного хозяйства Республики Беларусь и Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа. Песни на его произведения исполняют многие белорусские певцы, в том числе Яков Науменко, Анатолий Ярмоленко и др. Стихи Анатолия Зекова переведены на русский, таджикский и чувашский языки, включены в школьные учебники.

• Член Союза писателей, выходец из деревни Коромка Иван Шельманов не только писал собственные стихи и прозу, но и переводил поэтические произведения с башкирского, коми-пермского, удмуртского языков.

• Уроженка поселка Великий Мох, член Союза писателей Беларуси Татьяна Атрошенко не только пишет, стихи, прозу и сказки для детей, она автор и исполнительница собственных песен. Выступает под сценическим псевдонимом Кира Триш. Живет и трудится в г. Молодечно, руководитель литературно-краеведческого объединения «Агмень».

Анна ЛИТАШ