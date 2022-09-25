В преддверии Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, «Авангард» поинтересовался у жителей района, каким жизненным премудростям в свое время их обучили бабушки и дедушки. Ведь, как показывает практика, мудрость пожилых людей не сравнится ни с какими современными технологиями, а их опыт – настоящий кладезь полезных советов на все случаи жизни.

Владимир МИХАЛЬЦОВ, ведущий инженер ОАО «Агрохимуслуги»:

– Моя бабушка, Галина Дмитриевна Михальцова, не только человек с неуемной энергией и активной жизненной позицией, но еще очень умный и глубокий человек. Конечно же, с детства она учила меня уважать старших, прививала такие качества как честность, вежливость и порядочность. Признаюсь, даже сейчас, когда мне нужна помощь, первым делом обращаюсь к бабушке, так как знаю, что в ее лице у меня есть не столько советчик, сколько друг.

Галина ХАЦУЛЕВА, заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения:

– Самый главный совет, который я получила от своего дедушки-фронтовика, а он, к слову, не понаслышке знает цену победы, свободы и независимости, заключался в том, что каждый из нас должен любить свою Родину и всегда быть готовым ее защитить. А бабушка всегда говорила о том, что свои слова человек должен подтверждать прежде всего делом. Только так он будет достойным примером для подрастающего поколения.

Дмитрий КОВАЛЕНКО, ведущий специалист ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»:

– Не ошибусь, если скажу, что все бабушки и дедушки хотят видеть своих внуков порядочными людьми. И мои не исключение. Бабушка постоянно говорила, что к людям нужно быть добрым и внимательным. Она старалась привить мне и любовь к труду, ведь, по ее мнению, каждый человек должен быть занят делом. И не важно, какую работу он выполняет, делать это нужно добросовестно.

Вероника БОРИСЕНОК, специалист по идеологической работе ОАО «УваровичиЭлит»:

– Говоря о представителях старшего поколения, в памяти всплывают только теплые воспоминания и сразу ощущаешь себя ребенком. Моя бабушка была для меня авторитетом и примером порядочности, доброты и заботы о ближних. Этому учила и меня. Много важного я почерпнула из ее житейской мудрости и сегодня стараюсь пользовать этими советами. Например, что семья – это основополагающая ценность, которую ничто не заменит, поэтому ее нужно ставить во главу угла. Сейчас, анализируя прошлое, могу с уверенностью сказать, что если бы мы прислушивались к советам старших, то и ошибок бы совершали меньше.

Ольга МАРЦЕЛЕВА, фото автора