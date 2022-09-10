В настоящее время в суде Буда-Кошелевского района рассматривается 5 дел о выселении из социального жилья государственного жилищного фонда нанимателей и членов их семей, имеющих задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги. В очереди на выселение за неуплату – порядка 30 семей. Истцом выступает

КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Ответчики – граждане и совершеннолетние члены их семей, когда-то получившие заветные ключи от благоустроенного жилья, но упорно не оплачивающие счета.

Зачем доводить до суда?

Очередное предварительное заседание суда проходило 26 августа. Ответчик – жительница райцентра, не работает, около 10 лет проживает в благоустроенной квартире, в которой также зарегистрированы и ее уже совершеннолетние дети. Женщина год не платит за коммунальные услуги. Долг составляет почти 1300 рублей, а пеня набежала приличная – 5383 рубля. Итого более 7000 рублей – такова цена беспечности и игнорирования своих обязанностей. И в ближайшей перспективе – выселение из квартиры.

Только тогда горожанка всерьез задумалась об оплате долга, когда поняла, что за свое бездействие ей придется отвечать в суде. Она уже оплатила половину долга, планирует в ближайшее время оплатить оставшуюся часть. Следующее заседание суда по данному делу состоится в начале октября.

Без воды и ни туды, и не сюды

Помните эти слова «Песенки водовоза» из знаменитого кинофильма «Волга-Волга»? Но оказывается есть среди нас и те, кто думает совершенно иначе. Взять, к примеру, жителя Радеево. Проживает мужчина в доме, принадлежащем коммунальному предприятию, не работает и, соответственно, «забывает» платить коммунальные услуги. Долг по воде набежал порядка 200 рублей. Не платит и не собирается платить. Поэтому к собственнику жилья пришлось применить крайние меры – отключить водоснабжение.

Захочет гражданин обратно подключить воду – пожалуйста, только он должен предоставить квитанцию об оплате долга, да еще и заплатить за произведенные работы по повторному подключению.

К сожалению, этот пример – далеко не единичный. На очереди – отключение водоснабжения в одноквартирных жилых домах в Коммунаре, Уваровичах, Дуравичах, Кривске, Недойке.

Да будет свет!

Свет нынче – дорогое удовольствие. Электроэнергию нужно не только экономить, но и не забывать оплачивать. К сожалению, с начала года энергетическая служба коммунальника уже по 206 адресам проводила работы по отключению электроэнергии. Благо, без света оставаться никто не хочет, поэтому и долги за электроэнергию жильцы сразу же оплатили. Здесь, как и с водой, действует тот же механизм: обратное подключение производится в течение двух дней с момента поступления денежных средств на счет коммунального предприятия.

Комментарий из зала суда Антон Бобылев,

заместитель прокурора Буда-Кошелевского района:



– 26 августа в суде рассмотрено дело по взысканию долга и выселению лиц из социального жилья. Как правило, данная категория граждан относится к социально уязвимым. Поэтому наше государство, являясь социально ориентированным, создает ряд предпосылок для их защиты, в том числе, предоставляя социальное жилье. И нужно учитывать, что при закладке дома строительство социального жилья полностью ложится на бюджет. Хотя было бы куда проще эту квартиру отдать дольщикам или в аренду, которая приносила бы в бюджет больше доходов, чем социальное жилье.

Как показывает практика, в последующем данные граждане зачастую не оплачивают коммунальные услуги – и не только за пользование помещениями, но и связанные с потреблением света, воды, тепла. В связи с чем в жилищном кодексе предусмотрены механизмы для таких нерадивых граждан по возврату предоставленного жилья: либо с полным выселением, либо с предоставлением жилья более низкого качества в сельской местности. Поэтому призываю граждан быть более ответственными, уважать и ценить те блага, которые им предоставляет государство, и выполнять свои обязательства перед ним.

Из первых уст Николай Карпечкин, директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»:



– Ситуации в суде, а мы инициировали уже 5 судебных разбирательств, как одна, типичные: наниматели, как правило, не трудоустроены, при этом получают социальные выплаты на детей. Все знают о своей задолженности: ежемесячно им направляются жировки. Должников не раз посещали наши службы, привлекали и сотрудников милиции. Но, как показывает практика, пока дело не доходит непосредственно до судебного разбирательства, никто платить не собирается, из месяца в месяц наращивая задолженность, и, тем самым, усугубляя свое положение. Обосновать причину неоплаты также никто из них не может, то есть обстоятельств, объективно препятствующих выполнению обязанностей по договору найма (беспомощное состояние, тяжелая болезнь, последствия стихийных бедствий), просто нет.

К счастью, нам пока не приходилось прибегать к крайним мерам: выселению или предоставлению другого жилья. Граждане идут навстречу и стараются погасить долг. Но стоило ли вообще доводить до суда?

Что касается неоплаты отдельных видов коммунальных услуг, то процедура отключения от коммунальных сетей полностью законна, она регламентирована постановлением Совета Министров Республики Беларусь и не требует решения суда или исполнительной надписи. Наличие долга уже само по себе является основанием для отказа в оказании услуг. Согласитесь, никто не обязан работать бесплатно.

Отключение света или воды не происходит внезапно. Этому процессу предшествует работа с гражданином: ему звонят, высылают предупреждения, пытаются убедить добровольно погасить задолженность. Если никакие увещевания не помогают, а долг накопился за два и более месяца, нерадивый жилец попадает в списки должников и может лишиться коммунальных благ, за которые отказывается платить.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец и Юрия Ежова

УНП 400041543