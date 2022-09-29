Как мигрантам из Украины помогают в Беларуси? История одной семьи

Занять выжидательную позицию и надеяться, что твой дом не попадет под обстрел, или сразу уходить в соседнюю Беларусь. Решение Вадима поддержали родные. Пешком, через лес, с двумя сумками добрались до ближайшего погранперехода и уже через сутки оказались в Лоеве. На адаптацию времени не было – нужно было кормить семью: на новом месте сварщику 4-го разряда сразу предложили работу.

Вадим Костылёв, гражданин Украины: «Страшно. Я, если честно, особо не задумывался, когда вот это все происходит. Просто уходишь. Жалко, обидно, но хочется лучшего в жизни. Главное, чтобы был дом, над головой крыша, работа – все, больше ничего не надо».



Следом вакансия нашлась и для супруги. Юлия работает на этом же предприятии, но этажом выше – в отделе кадров. В отличие от мужа, азы новой профессии ей пришлось изучать с нуля – на Украине она была бухгалтером. Но такие трудности – ничто по сравнению с теми, что пришлось пережить на родине.

Юлия Костылёва, гражданка Украины: «Что приятно меня удивило, что, несмотря на то, что это другое государство, мой диплом котируется, его принимают всерьез, на что, честно, я здесь не рассчитывала. Каждый присутствующий в этом кабинете принял участие – где-то помочь, подсказать, где найти, что посмотреть, с этим проблем никаких не было».

Дочь Вероника уже освоилась в местной школе. В родном Чернигове учебу ей пришлось бросить. В Беларуси девочке восстановили документы, дали доучиться последнюю четверть прошлого учебного года и вместе со сверстниками перевели в шестой класс. Было сложно, но сегодня она в числе успевающих учеников.

Вероника Костылёва: «Я очень рада, что мы все-таки пришли сюда, что тут тихо и спокойно. Не надо бегать, прятаться, не надо слышать сирены, взрывы эти все, не надо голодать, то есть уже нормально могу поесть, попить, помыться».

Официальное трудоустройство позволило родителям Вероники получить сначала разрешение на временное проживание в Беларуси. Затем Вадиму помогли оформить вид на жительство, а супруге – дополнительную защиту. Следующий шаг – гражданство. Работодатель, кстати, взял шефство над семьей Костылёвых и обещает решить не только эти вопросы.

Игорь Гула, директор Лоевского комбината строительных материалов: «Когда у людей беда, особенно у соседей, надо помогать. Сегодня государство приравняло граждан Украины, имеющих вид на жительство, к гражданам Беларуси, они имеют право на арендное жилье, этот вопрос мы уже задали, и он решается, чтобы предоставить им арендное жилье».

С конца февраля, пока работали гуманитарные коридоры из Украины на Гомельщину, регион принял более трех тысяч беженцев. Пенсионеры, инвалиды, многодетные – кто-то приезжал переждать или рассматривал Беларусь как транзит, а кто-то сразу обращался с ходатайством в УВД и целенаправленно просил статус беженца. Чтобы остаться. С такой категорией работают отдельно. Семьи с детьми в первую очередь расселили по райцентрам и агрогородкам.

Алла Малаховская, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лоевского райисполкома: «С гражданами Украины сейчас построена работа по упрощённой схеме. Можно трудоустроиться, можно обратиться за пенсией, можно обратиться за детским пособием, можно обратиться за помощью, то есть наравне с гражданами Республики Беларусь».

История с переселением началась не сегодня. За 8 лет, с начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях, в нашу страну прибыли более 160 тысяч граждан Украины. Многие из них уже успешно адаптировались и называют Беларусь мирной, уютной и надежной. Супруги Костылёвы пока только в начале этого пути, но сворачивать явно не намерены.

ОНТ