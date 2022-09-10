Жители и гости райцентра поделились с «Авангардом» своими дизайнерскими секретами.

Дмитрий ПИЛЬНИК, работник центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций райисполкома:

– Самое главное, на мой взгляд, чтобы в семье были хорошие, теплые отношения. Тогда дома уютно и хочется скорее туда вернуться, потому что знаешь: тебя любят, ждут и всегда рады. Остальное, думаю, не так важно.

Виктория БУНДЕЛЕВА, работник БелАЭС:

– Считаю, что в доме должно быть светло. Поэтому большие окна, светлые обои, шторы и мебель – вот главные составляющие моего рецепта домашнего уюта. А еще люблю, когда много цветов и приятных для глаз мелочей: различных статуэток и красивых картин.

Виктория СОЛОМОНОВА, работник яслей-сада «Светлячок»:

– Уютно в том доме, где звучит детский смех и сияют улыбки. Мне в этом плане повезло: я мама двух замечательных девочек. Если же подойти к этому вопросу как дизайнер, думаю, главное, чтобы интерьер был выдержан в одном стиле и цветовой гамме.

Юрий ЕЖОВ, фото автора