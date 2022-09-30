Областным КГК изучена законность и эффективность существующей структуры районных учебно-методических кабинетов и социально педагогических центров Гомельской области.

Установлено, что в штатах указанных учреждений незаконно содержались за счет бюджетных средств 29 сверхнормативных ставок. В 2020-2021 гг., текущем периоде 2022 года на их содержание было потрачено более 700 тыс. руб.

Кроме того, учебно-методические кабинеты выполняли несвойственные для них и дублирующие функции органов опеки по защите детей в неблагополучных семьях, не занимаясь при этом своей основной работой – разработкой учебно-программной документации.

Мониторингом также выявлены резервы сокращения государственных расходов на содержание социально педагогических центров.

После вмешательства Комитета штаты учреждений приведены в соответствие с законодательством, в бюджет возвращено

280 тыс. руб., возврат оставшихся средств находится на контроле. Для принятия мер по оптимизации и повышения эффективности государственных расходов информированы областные органы госуправления.