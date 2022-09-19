Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», когда в Беларуси стартует отопительный сезон, сообщает БЕЛТА.

«Отопительный сезон увеличился на месяц, но на месяц позже мы отключаем отопление. Вы знаете, в этом году был холодный апрель, май. И вообще последние несколько лет дано право местным исполнительным и распорядительным органам своим распоряжением включать отопление, назначать отопительный сезон открытым. Наша система жилищно-коммунального хозяйства в целом готова, но у нас есть срок до 1 октября шлифануть еще кое-какие работы, закончить подготовку паспортов готовности в жилищном фонде. У нас на сегодняшний день получено 84% паспортов готовности жилищного фонда. Что касается областей, то Брестская, Гомельская и город Минск имеют 100% паспортов готовности жилищного фонда к зиме», — сказал Геннадий Трубило.

Традиционно в социальные объекты тепло поступает в первую очередь. «Если будет 5 дней подряд среднесуточная температура плюс 10 и ниже, то решение принимается в течение одного дня», — отметил первый замминистра.

«На сегодняшний день, если брать по системе ЖКХ, то 36 неэффективных котлоагрегатов уже заменено. Порядка 40 котельных уже реконструированы. Осталось 15 до конца года, но это не повлияет на пуск отопления. Потому что есть резервные котлы. Если говорить о запасах древесного топлива (потому что у нас в основном котельные работают на местных видах топлива), то у нас заготовлено порядка 1,9 млн куб.м. топливной щепы. Это составляет 119% от плана. То есть немножко заготовили вперед, — дополнил Геннадий Трубило. — Я думаю, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме. 865 аварийных бригад создано в целом по республике. Есть 16 мобильных передвижных котельных, которые в случае экстремальных каких-то условий или выхода со строя котельной могут подставить плечо и оперативно развернуться и дать тепло людям. Имеется в наличии уже 1071 единица специального оборудования аварийных машин, которые в любое время могут выехать на аварию и устранить то или иное повреждение».

У первого замминистра спросили, когда же может стартовать отопительный сезон. «Не будем загадывать. Но я надеюсь, традиционно где-то после 1 октября. Надеюсь еще на теплую осень», — уточнил он.