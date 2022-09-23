23 сентября 1943 года был освобожден первый районный центр белорусской земли, сегодня городской поселок Комарин.

За время оккупации его жители пережили немыслимые страдания, подверглись геноциду со стороны фашистов. По обобщенным сведениям, в годы Великой Отечественной войны в Комаринском районе 989 мирных жителей расстреляли, 66 сожгли и одного повесили, пишет газета “Маяк Палесся”.

Утром 23 сентября штурмовые батальоны 360-го стрелкового полка 13-й армии форсировали Днепр. Сражение было беспрецедентным по своему размаху и накалу. Более 20 отличившихся человек были представлены к званию Героя Советского Союза.

Теперь Комарин – уютный городской поселок Брагинского района. Здесь обрели вечный покой более 900 защитников, погибших в сентябре 1943 года. Сегодня в память об их героизме и мужестве, вкладе в Великую Победу в Комарине организовали яркие мероприятия: митинг, межрайонный молодежный квиз, праздничный концерт, товарищеский матч по волейболу. Для местных жителей открывается детская спортивно-игровая площадка “Шустряк”. Запланирована работа торговых рядов и игровых зон. Финальными аккордами празднования станут молодежная танцевально-развлекательная программа и дискотека.

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