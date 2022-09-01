В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по обеспечению своевременной выплаты заработной платы Комитет государственного контроля Гомельской области 2 сентября проведет «горячую телефонную линию» с населением области.

Во время ее проведения граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

Поступившая на «горячую телефонную линию» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.