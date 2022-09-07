Сегодня торжественно откроется юбилейный, XXV Республиканский конкурс профессионального мастерства работников объектов почтовой связи РУП «Белпочта», сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В течение трех дней, с 7 по 9 сентября, на базе отдыха «Дружба» в Острошицком городке свои знания, опыт и мастерство продемонстрируют почтальоны по доставке почтовых отправлений и печатных средств массовой информации, специалисты по почтовой деятельности и начальники объектов почтовой связи, победители районных и областных этапов конкурса.

Мероприятие проводится накануне Всемирного дня почты и в рамках Года исторической памяти. Конкурс организован совместно с первичной профсоюзной организацией. В этом году праздник профессионалов почтового дела отмечается в 25-й раз.

БелТА