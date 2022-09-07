День города Гомеля. Когда и где: 8-10 сентября, Гомель.Вас ждут концерты, выставки-ярмарки, фестивали уличной еды, воздушных змеев и «МЯСМОЛФЕСТ», силовой конкурс «Самый сильный гомельчанин», Сольный концерт Олега Газманова. Подробности здесь (https://gomel.gov.by/ru/content/den-goroda-880-let/).

Сожскі карагод. Когда и где: 9–11 сентября, Гомель

Ожидается, что фестивальные площадки X Международного фестиваля хореографического искусства примут около 650 участников из Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. Новшество юбилейного форума — конкурсная программа среди любительских коллективов циркового искусства.

Завораживающее действо на сцене подарит государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» из Чеченской Республики. Это только один из сюрпризов, которые готовят организаторы. Открытие фестиваля уже в пятницу, 09.09.2022 в 20:00 (http://karagod.gomel.by/page_1.html).

Празднование Дня народного единства в Буда-Кошелевском районе. Вас ждут шоу конкурс «Мисс и Мистер БРСМ-2022» и концертная программа. Когда и где: 16 сентября, Буда-Кошелево. «Районный фольклорный праздник «Уваравіцкі кірмаш». Когда и где: 17 сентября, г.п.Уваровичи.

В День народного единства можно будет весело и со вкусом провести время, не уезжая далеко от дома. Подробности читайте в «Авангарде».

Мероприятия, посвященные празднованию 867-летия города Мозыря. Когда и где: 17 сентября, г.Мозырь.

Республиканская ярмарка «Палеская скарбніца». Мозырский экономический форум. Когда и где: 21-24 сентября, Мозырь.

Праздничные мероприятия, посвященные 470-летию основания города Калинковичи. Когда и где: 24 сентября, г. Калинковичи.