Ежегодно в первое воскресенье сентября отмечают День белорусской письменности. Основная задача праздника – показать единство родного языка с историей нашего народа. А с творчеством каких белорусских писателей знакомы будакошелевцы?

Владислав ЛАВРЕНТИКОВ, работник БЖД:

– Со школьной программы помню Василя Быкова, Кондрата Крапиву, Ивана Шамякина, Янку Купалу и Якуба Коласа. Благодаря их произведениям многое узнал о Великой Отечественной войне, жизни простого белорусского народа. А вот с творчеством современных белорусских писателей, признаюсь, не знаком.

Леонид ПАЛЬЧЕНКО, пенсионер:

– Сейчас читаю редко, зрение уже не то. В молодости же любил Янку Купалу и Якуба Коласа. Сборники их стихов до сих пор храню в домашней библиотеке. А когда есть время, открою книгу и одно-два произведения прочитаю. Из местных поэтов знаком с творчеством Бориса Адашкевича.

Диана БАЛАХОНОВА, швея:

– Мне нравятся произведения Владимира Короткевича. Его повесть «Дзікае паляванне караля Стаха» прочитала с большим интересом. Знаю буда-кошелевских писателей. Читала стихи и прозу Анатолия Зекова, мне понравилось.

Юрий ЕЖОВ, фото автора