Очень высока вероятность освобождения Донбасса осенью. Таким мнением в рамках проекта «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился лидер движения «Суть времени» в России политолог Сергей Кургинян.

«В тактическом плане в ходе спецоперации успехи российской армии блестящие. Что касается стратегической перспективы, то, с моей точки зрения, забота о функционировании сейчас превалирует над стратегией и целями развития. Здесь можно на многое напороться. В частности, нужно что-то приносить на территории, являть нечто убедительное», — сказал Сергей Кургинян.

По мнению политолога, на освобожденных территориях люди должны верить в три составляющих: «Первое — что защитят и не сдадут. Второе — что победят. И третье — что нечто принесут. Это всегда три фактора. И со всем этим есть проблемы, особенно с последним. Но то, что Донбасс будет освобожден осенью, мне кажется очень высоко вероятным».

Политолог уверен, что российская армия обязательно дойдет до своей цели. «Это может быть сделано осторожно, с правильной хитростью, но это будет сделано. И мы это видим. Это они мыслят какими-то населенными пунктами. А мы мыслим Мариуполем, который передал нам контроль над Азовским морем. Мыслим Северодонецком и Лисичанском. Мыслим тем будущим, к которому идут сейчас простые русские парни, закапывающиеся в землю, прогрызающие по 200 м железобетона в день, теряющие товарищей. Но они идут, и мы это видим», — заключил Сергей Кургинян.

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