Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников с Днем знаний. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это праздник всех, кто 1 сентября перешагнул школьный порог, чтобы стать ближе к своим мечтам, осуществить которые помогают знания. Сегодня начинается новый учебный год, для кого-то первый в жизни. Белорусские школы с большой теплотой встречают первоклассников. Мы вместе сделали все, чтобы для малышей и их родителей этот день стал самым запоминающимся и счастливым», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Студентам-первокурсникам, которым предстоит постичь азы будущей профессии, Президент пожелал пройти выбранный путь достойно и с максимальной отдачей, обрести необходимые для реализации своих целей компетенции и навыки.

Глава государства поблагодарил учителей и преподавателей за такую важную работу и готовность отдавать себя без остатка нашим детям.

«Пусть новый учебный год принесет всем вам радость новых открытий и общения, а в стенах школ, колледжей и вузов всегда царит атмосфера стремления к знаниям, взаимного уважения и любви к нашей родной Беларуси», — говорится в поздравлении.

Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний

Учащимся, студентам, аспирантам,

учителям, научно-педагогическим

работникам

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем знаний.

Это праздник всех, кто 1 сентября перешагнул школьный порог, чтобы стать ближе к своим мечтам, осуществить которые помогают знания.

Сегодня начинается новый учебный год, для кого-то первый в жизни. Белорусские школы с большой теплотой встречают первоклассников. Мы вместе сделали все, чтобы для малышей и их родителей этот день стал самым запоминающимся и счастливым.

Студентам-первокурсникам, которым предстоит постичь азы будущей профессии, желаю пройти выбранный путь достойно и с максимальной отдачей, обрести необходимые для реализации своих целей компетенции и навыки.

В этот праздничный день искренне благодарю учителей и преподавателей за такую важную работу и готовность отдавать себя без остатка нашим детям.

Пусть новый учебный год принесет всем вам радость новых открытий и общения, а в стенах школ, колледжей и вузов всегда царит атмосфера стремления к знаниям, взаимного уважения и любви к нашей родной Беларуси.

Александр Лукашенко

1 сентября 2022 года.

БелТА