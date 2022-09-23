Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится с ходом капремонта мемориального комплекса «Хатынь», сообщает БЕЛТА.

Глава государства ознакомится, в частности, со строительством музея, реставрацией гранитных плит дороги «Последний путь», мемориалов «Кладбище деревень» и «Деревья жизни», строительством прихода храма Рождества Богородицы.

В мае указом Президента объектам капитального ремонта и реконструкции мемориального комплекса «Хатынь» был присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. С такой инициативой к главе государства обратились представители Белорусского республиканского союза молодежи во время обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в январе 2022 года.

Строительство музея на территории мемориального комплекса и реставрационные работы Президент поручил завершить в сжатые сроки — к 80-летию Хатынской трагедии. Александр Лукашенко работал на благоустройстве комплекса в апреле в день республиканского субботника. «Значит, в будущем году 80 лет. Все вылизать от Минска до «Хатыни», начиная от дорог. Все стройки (в мемориальном комплексе. — Прим. БЕЛТА) надо закончить к этому времени», — поручил Александр Лукашенко.

БелТА