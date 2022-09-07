Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнародовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС, в котором призывает незамедлительно прекратить обстрелы ЗАЭС и прилегающих к ней территорий, сообщает ТАСС.

МАГАТЭ призвало немедленно установить «зону безопасности» вокруг атомной электростанции и выразило готовность оперативно начать соответствующие консультации. Эксперты агентства считают, что создание «зоны безопасности» позволит избежать «ядерного инцидента», который могут спровоцировать боевые действия.

В своем отчете организация также заявила, что с весны на Запорожской АЭС произошло несколько инцидентов, которые нарушали принципы ядерной безопасности.

В докладе говорится, что в ходе визита на ЗАЭС члены МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в расположенных поблизости от атомной электростанции районах, «часть повреждений была обнаружена вблизи зданий энергоблоков».

«Продолжающийся обстрел может повредить другие критически важные системы и оборудование станции и привести к более серьезным последствиям, включая неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Поэтому любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность ЗАЭС, необходимо избегать», — цитируют авторов отчета РИА Новости.

В то же время в агентстве отметили, что три другие украинские АЭС безопасно функционируют.

БелТА